Hernán Medford deja claro que él es el “jefe” y ¿se lo advierte a los jugadores?

El nuevo técnico rojo, Hernán Medford, habló con contundencia sobre su llegada a Municipal y dejó claro que él es el “jefe” y ¿se lo advierte al vestuario escarlata?.

El entrenador costarricense fue entrevistado por un programa radial de Guatemala y dijo además, sentirse contento de llegar a un lugar en donde se puede soñar y hacer realidad los sueños.

“Estoy contento de llegar a uno de los grandes de Centroamérica y de regresar a un país donde me trataron bien y espero llevar bastantes éxitos a este equipo. Soñar es gratis pero en una institución como Municipal uno puede hacer los sueños realidad”, dijo.

Acerca de ¿por qué decidió dejar a Herediano por Municipal?, explicó: “La situación no fue económica porque la diferencia no era tanta, pero después de dos campeonatos y dos subcampeonatos con Heredia y cinco récords este año, pasará tiempo para que rompan los retos logrados, y son cosas que quiero repetir con Municipal”.

Medford se puso un poco más serio en el momento de hablar sobre el equipo que dirigirá, pues dijo que espera que entiendan su filosofía y se entreguen al máximo. Pero cuando los entrevistadores se refirieron a Felipe Baloy y Blas Pérez, quienes pueden cuidarse durante el torneo para jugar el Mundial con Panamá, contestó:

“Espero detectar rápido a quiénes se adapten a mi filosofía. No armé el equipo pero trataré de encarrilarlos. A mis jugadores exijo el 100%, y hay una cosa que está clara, ahí solo hay un jefe y el jefe seré yo, nadie puede cuidarse, los jugadores ganan un sueldo y deben entregarse al 100% llámese quien se llame, si no se entrega no puede jugar porque se debe a una institución y nadie sobrepasa el nombre de una institución”, expresó.