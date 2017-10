Del sueño a la pesadilla: el Leicester City despide a otro entrenador

Dos temporadas han pasado desde que el Leicester City consiguiera el milagro y se coronara, en contra de todas las probabilidades, como campeón de la durísima Premier League.

Los zorros sorprendieron a propios y extraños en el 2016, terminando por encima de equipos como el Arsenal, el Chelsea, el Manchester City o el Manchester United, y levantando su primer trofeo liguero.

Su modesta pero talentosa base de jugadores, sumada a la experiencia y liderazgo del entrenador Claudio Ranieri, fueron la clave para conseguir el título, que también los catapultó por primera vez a Europa, donde disputaron la Champions League.

Sin embargo, el cuento de hadas pronto se transformó en pesadilla. Con el Leicester en cuartos de final, pero luchando por no caer en el fondo de la tabla, Ranieri fue cesado de su puesto a mitad de la temporada. Su salida fue confusa, pero muchos señalaron al vestuario de haber forzado su despido. En su lugar llegó Craig Shakespeare, quien tomó las riendas de un fracturado equipo para salvarlo del descenso apenas una campaña después de haber sido campeón.

Con una nueva temporada en marcha, la historia parece repetirse para los de Leicester. Tras solo ocho meses en el cargo, Shakespeare también fue despedido de su cargo como entrenador.

“Craig ha sido de gran ayuda para el Leicester City (…) Sin embargo, la Junta considera que, lamentablemente, es necesario un cambio para mantener al equipo en marcha”, escribió el club en un comunicado.

El empate del sábado contra el Westbrom (1-1) parece haber colmado la paciencia de la directiva, que ha decidido prescindir de sus servicios y buscar a un nuevo timonel para evitar, una vez, más que el equipo caiga a la segunda división.

⚽️🎥 Craig Shakespeare talks to LCFC TV after his side's 1-1 draw with West Brom at King Power Stadium on Monday night. #LeiWba pic.twitter.com/zU4LuvdCGw

— Leicester City (@LCFC) October 17, 2017