VIDEO. Presentan a la sustituta de la exgimnasta olímpica Ana Sofía Gómez

Ágil, disciplinada y apasionada por la gimnasia, así es la deportista que el entrenador rumano Adrián Boboc presentó, como la sustituta de Ana Sofía Gómez.

Ana Irene Palacios fue grabada mientras realizaba algunos de sus entrenamientos y dejó claro sus objetivos en este deporte, además el profesor Boboc, dijo que ella llevará a Guatemala de nuevo a unos Juegos Olímpicos.

“La gimnasia es mi vida, he estado aquí desde hace mucho tiempo. Es mi pasión, es lo que me hace feliz y libre, además me trae muchos recuerdos de orgullo como persona y como atleta”, explica Ana Irene, en una entrevista echa por el Comité Olímpico Guatemalteco.

La gimnasta inició su trabajo con los entrenadores Adrián y Elena Boboc a partir de 2015, desde entonces, los entrenamientos han sido cada vez más fuertes.

“Es un gran proceso para crear a una atleta de gimnasia de alto rendimiento. Es un proceso que empieza a temprana edad y dura mucho, pero estoy contento con Ana Irene porque es una persona muy educada y dedicada, está consciente de su rol y de lo que debe hacer y este tipo de personas no la encuentras todos los días”, expresó Adrián Boboc.

Sin embargo, el entrenador se atrevió a decir lo que muchos aficionados a este deporte estaban esperando. “Ana Irene es la nueva generación y va a ser la sustituta de Ana Sofía (Gómez), no va a ser fácil, estamos en pleno proceso pero en 2020 vamos a llegar de nuevo a unos Juegos Olímpicos, así como hemos acostumbrado a todo el mundo”, agregó.

“Mi sueño más alto es llegar a unos Juegos Olímpicos y representar a Guatemala, superarme a mí misma, subir mi nivel y sentirme feliz”, finalizó la gimnasta.