Técnico de Ecuador le recuerda una dura verdad a Argentina antes de crucial partido

El director técnico de la selección de Ecuador, Jorge Célico, negó que su equipo pueda convertirse en el culpable de que Argentina no clasifique al Mundial de Rusia 2018.

Ecuador y Argentina se enfrentan este martes en Quito, con Argentina en la cuerda floja. Los albicelestes deben obtener una victoria en la altura de la capital ecuatoriana si quieren asegurarse el quinto puesto que les dé acceso al repechaje. De perder, por el contrario, estarían a merced de una milagrosa combinación de resultados para mantenerse con vida.

Para Célico, sin embargo, una hipotética eliminación argentina no sería responsabilidad de Ecuador, algo que dejó claro con sus contundentes declaraciones al canal TN.

“Si Argentina no llega al Mundial no será pura y exclusivamente por el partido de mañana. Seguramente habrá sido por una cantidad de errores durante la eliminatoria que no le permitieron estar ya clasificada”.