VIDEO. Jorge Vega capta la atención de la prensa internacional en el Mundial

A Dios, mi familia y Guatebuena!!!! Gracias a los que siempre me apoyan, en buenas y en malas, a quienes me critican y alagan! A los que siempre han creído en m, Y seguirán creyendo aunque falle!!! Me siento muy orgulloso de ser Guatemalteco y de haber representado muy bien a mi País! ***GUATEMALA TU NOMBRE INMORTAL*** Thank you @mariandragulescu for being a great gymnast and a great person!! I admire you so much! I'm behind your steps! I'm proud to share the podium with you!!!

