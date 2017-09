Piden investigar a la jueza que dio victoria a “Canelo” sobre Golovkin

Abel Sánchez, entrenador del kazajo Gennady Golovkin, mejor conocido como “Triple G” fue contundente al señalar que la Comisión Atlética de Nevada (NSAC) debería abrir una investigación en contra de la jueza Adelaide Byrd, para “saber si realmente es apta para calificar una pelea”.

La tarjeta de Byrd marcó 118-110 en favor de Saúl “Canelo” Álvarez, calificación que a la postre influyó en que la pelea terminara en un empate.

Incluso el presidente de Golden Boy Promotions, Oscar De La Hoya, dejó en claro que la decisión de Byrd dista mucho de la realidad, aunque trató de restarle presión a su actuación. “No entiendo las tarjetas, pero es parte del deporte. Ella (Byrd) es una de las jueces más competentes de la Comisión Atlética de Nevada, y ha participado en varias peleas de campeonato. Yo tenía a 'Canelo' como ganador, pero no con ese margen”, dijo.

Fiel a su estilo, Golovkin fue más cauto al hablar del tema pero señaló que el empate le parece injusto.

Golovkin afirmó estar dispuesto a llevar a cabo una nueva pelea contra Álvarez, y se dijo satisfecho porque “al menos” retuvo sus cinturones.

The world knows #andstill

Thanks to all my fans from all over the world for your support. It means a lot for me. pic.twitter.com/o7t3m2sA8H

— Gennady Golovkin (@GGGBoxing) September 17, 2017