Duras y directas declaraciones de Bartomeu sobre Neymar

La salida del brasileño de Neymar "es una oportunidad" para que el Barcelona regrese a su juego de toque colectivo, aseguró el presidente azulgrana, Josep María Bartomeu, convencido de que el conjunto será "más competitivo" sin el brasileño.

"Mejor tener el talento en casa", pero "no hay que ser pesimistas. Es una oportunidad para el Barça de romper con el tridente y apostar por el juego colectivo", dijo Bartomeu, que habló sobre el brasileño en dos entrevistas que publican este martes los diarios Sport y Mundo Deportivo.

OTRA CARA

A pesar que han surgido dudas de como evolucionará el equipo azulgrana ya con la ausencia de Neymar, Bartomeu asegura que el equipo tendrá un mejor equilibrio y a su criterio este Barça será mejor que el de a temporada pasada.

CRITICAS

En medio de sus mensajes positivos, el dirigente azulgrana hace también dos "autocríticas" las cuales van siempre dirigidas al tema de la salida de Neymar, donde asegura que confiaron en la palabra del padre del jugador quien aseguró que este no se iría y terminó siendo todo lo contrario.

"La primera autocrítica es creernos la palabra de los Neymar de que no se iban. La segunda, que la planificación de salidas no ha ido como queríamos. A principios de agosto, el padre de Neymar nos dijo que no se iría, que no pasaría nada. Nos lo creímos. Y nos equivocamos. Si un jugador se quiere ir, tiene que decirlo claramente y a ver cómo lo hacemos. Eso da tiempo a que su club se prepare y busque un sustituto. En este caso él no dio esta oportunidad", concluyó.