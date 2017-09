VIDEO. Las lágrimas de Zidane al ver un video de su padre

En el marco de una entrevista para Telefoot, el entrenador francés Zinedine Zidane mostró su lado más sensible al recordar a su padre, Smail, a través de un emotivo video.

En la grabación, el padre del ahora director técnico del Real Madrid expresa el enorme cariño que siente por su hijo y recuerda con orgullo la exitosa época que este tuvo como futbolista.

Poco pudo hacer “Zizou” para contener el llanto al escuchar las conmovedoras palabras.

“El me quiere, no lo dice en público, pero me quiere. No me da vergüenza decirlo: le quiero. A mis nietos también. Cuando les llamo por teléfono les digo: 'os adoro, os quiero. Lo decía antes, lo digo ahora y lo diré después”, se escucha decir a Smail en el video.

Lila Zidane, hermana de Zinedine, también dedicó algunas frases al exjugador, asegurando que es “generoso, abierto y atento”, y que es una persona que siempre necesita estar rodeada de su familia.

Tras ver las imágenes, Zidane habló también sobre la relación con sus padres, a quienes calificó de “guías”.

“Mi padre es nuestro ejemplo. Mi padre y mi madre son nuestra guía. Cuando te conviertes en padre y tienes una vida profesional y emocional tan buena, quiere decir que han hecho bien su trabajo, nos han educado bien y eso no tiene precio”.

Sobre el cabezazo a Materazzi

En esa misma entrevista, Zidane también habló sobre el polémico cabezazo que le propinó a Marco Materazzi en la final del Mundial de 2006, hecho que marcó su amarga despedida del fútbol de selecciones.

“No estoy orgulloso de ese gesto. Me he disculpado ante todos los jóvenes; ante todos esos entrenadores que hacen que el fútbol sea otra cosa, pero forma parte de mi carrera, de mi vida y de las cosas que no son graves, pero que debes aceptar y debes digerir”.

Tras conquistar la Supercopa de Europa y la Supercopa de España en la pretemporada, Zidane se convirtió en el tercer entrenador con más títulos en la historia del Real Madrid (7), etiqueta que comparte con el español Vicente del Bosque.

Como director técnico blanco, el francés tiene en su haber dos títulos de Champions League, dos Supercopas de Europa, una Liga Española, una Supercopa de España y un Mundial de Clubes.