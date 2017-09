Con una emotiva carta, Mbappé se despide de los aficionados del Mónaco

“La verdad es esta: les amo”, escribió Kylian Mbappé en una emotiva carta publicada en su cuenta oficial de Twitter, y dirigida a la afición del AS Mónaco, equipo al que dejó durante el mercado de verano para fichar por el París Saint-Germain (PSG).

En el texto, el joven jugador francés cita al novelista Albert Camus, diciendo que “la verdad, como la luz, ciega. La mentira, al contrario, es un bello crepúsculo que realiza cada objetivo”.

“A mis amigos monegascos: Solo quiero darles las gracias por todo el cariño que me regalaron durante este tiempo juntos. Nunca me han mostrado tal afecto, apoyo y fuerza. Sé que algunos de ustedes no comprenden mi decisión y que existe entre ustedes un sentimiento de cólera, lo entiendo. También entiendo algunos silbidos durante nuestro último encuentro, debido a las falsas informaciones surgidas sobre el culebrón Mbappé. Pero no he cambiado, mi entorno no ha cambiado, nuestros valores siguen siendo los mismos: la humildad, la sencillez y el respeto”.