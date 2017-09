¡Sorpresa! Maria Sharapova es eliminada del Abierto de Estados Unidos

La aventura de la rusa Maria Sharapova por el Abierto de Estados Unidos de tenis terminó de forma abrupta este domingo cuando fue vencida en tres sets de 5-7, 6-4, 6-2 por la letona Anastasija Sevastova, quien aseguró pasaje a los cuartos de final del torneo en Nueva York.

El regreso de la campeona del US Open de 2006 después de una suspensión de 15 meses por dopaje terminó en la cuarta ronda ante Sevastova, la decimosexta cabeza de serie.

.@MariaSharapova's strong run at the 2017 comes to an end in 2017 US Open R4. https://t.co/byHOUVn6Du#usopen pic.twitter.com/F3T6MLOu8j

— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2017