Sharapova no cede a la presión y avanza en el Abierto de EE. UU.

Flushing, Nueva York. Sin caer en la ansiedad, Maria Sharapova obtuvo este miércoles su clasificación a la tercera ronda del torneo femenino de sencillos en el Abierto de Estados Unidos, último torneo de Grand Slam en la temporada del tenis profesional a nivel internacional.

Dos días después de haber dejado al margen a la rumana Simona Halep, quien era la segunda favorita, la rusa se enfrentó a la húngara Timea Babos en la cancha del estadio Arthur Ashe.

Esta vez, con el atardecer en el horizonte y con el público volcado en su favor, Sharapova se repuso después de haber caído 6-7 en el primer set y apretó el ritmo para igualar rápidamente las cosas con un triunfo 6-4 en el segundo y el remate con el 6-1 en el tercero y definitivo.

