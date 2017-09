Del Potro derrota a Bautista Agut y sigue avanzando en el US Open

El argentino Juan Martín del Potro salió de un rival difícil este sábado al vencer en tres sets corridos de 6-3, 6-3, 6-4 al español y undécimo sembrado Roberto Bautista Agut para sellar pasaje a la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos de tenis.

Del Potro, campeón de este torneo en 2009, se medirá por el pase a los cuartos de final con el austriaco Dominic Thiem, que antes había eliminado al francés Adrian Mannarino.

El argentino cimentó su triunfo en 2 horas y 11 minutos, a ritmo de 14 aces con su servicio de hasta 216 km/h, al tiempo que colocó 38 tiros ganadores, 14 de ellos de revés por las líneas.

Del Potro, 28º sembrado, ha ganado sus tres primeros partidos sin perder un solo set en el US Open.

"Es genial llegar a octavos de final de un torneo tan importante para mí como este, pero tendré que jugar aún mejor", advirtió el argentino, que tenía balance de un triunfo y un fracaso ante Bautista Agut.

