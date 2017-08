Posibles selecciones clasificadas, por confederación, al Mundial Rusia 2018

Por Christian Blanding

La clasificación al Mundial de Rusia 2018 por parte de varias selecciones está en juego. Los próximos partidos serán claves para que estas escuadras confirmen o se queden sin boleto para la próxima Copa del Mundo. En estos momentos solamente el anfitrión, Rusia, Brasil e Irán ya han visado su boleto hacia la próxima cita del futbol internacional, sin embargo, durante los próximos días, los otros 29 cupos disponibles podrían tener dueño. Se espera la clasificación de selecciones que son potencia y unas que clasificarán por primera vez. En América solo restan cuatro fechas por disputarse. Dos de ellas se jugarán entre este jueves 31 de agosto y el martes 5 de septiembre. Foto: Twitter También puedes leer: Calendario de partidos de la Fecha FIFA de agosto-septiembre 2017 Así marchan las cosas en las eliminatorias hacia Rusia 2018: Concacaf: Clasificados: Ninguno En puestos de clasificación directa: México (14 puntos), Costa Rica (11) y Estados Unidos Repechaje: Panamá (7) Quedando fuera en estos momentos: Honduras (5) y Trinidad y Tobago (3) Eliminados: Ninguno Foto: AFP Conmebol: Clasificados: Brasil (33 puntos) En puestos de clasificación directa: Colombia (24), Uruguay (23) y Chile (23) Repechaje: Argentina (22) Quedando fuera: Ecuador (20), Perú (18), Paraguay (18) y Bolivia (10) Eliminados: Venezuela (3) Foto: AFP UEFA: Clasificados: Ninguno En puestos de clasificación directa: Suecia, Suiza, Alemania, Serbia, Polonia, Inglaterra, España y Bélgica Repechaje: Francia, Portugal, Irlanda del Norte, Irlanda, Montenegro, Eslovaquia, Italia y Grecia Quedando afuera en estos momentos: Holanda, República Checa, Gales, Dinamarca, Eslovenia, Bosnia y Herzegobina y Turquía Eliminados: Luxemburgo, San Marino, Malta, Macedonia, Liechtenstein, Finlandia y Kesovo. Foto: AFP

