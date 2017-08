Dembélé se equivoca en su presentación y el mundo no perdona su "epic fail"

El reemplazo de Neymar, Ousmane Dembélé no tuvo la presentación soñada con el Barcelona y los usuarios de las redes no perdonaron su “epic fail”. Su video se ha hecho viral y los memes no se hicieron esperar.

Dembélé se colocó este lunes la camiseta azulgrana y después de haber dado su primera conferencia de prensa como nuevo jugador del Barcelona, fue presentado en el Camp Nou, pero cometió un par de equivocaciones que saltaron a la vista.

Señorías…..

¿Una vez visto a Dembélé, quien va a echar de menos a Neymar?#Pabernosmataó😩🙈🎺 pic.twitter.com/nTnMgrekpA — TIP_ETERNO (@TIP_RETURNS) August 28, 2017

Y es que en el momento en que posaba para la prensa en la gramilla, intentó hacer algunos malabares con el balón, pero no le salieron, y más bien sirvieron para convertirse en burla en las redes sociales.

Dembélé llegó al Barça para sustituir a Neymar, incluso ese fue el dorsal que le fue asignado, después de que fichó por el club catalán por 105 millones de euros.

Así fue la presentación de Dembelé en FCBarcelona… (Seguramente era un doble y nos quieren engañar) 🙄… pic.twitter.com/DKWFVDeHCN — Brian Wilkinson (@BrianWilkinsonG) August 28, 2017

“Estoy muy contento de estar en el mejor club del mundo con los mejores jugadores del mundo. Mi objetivo es aprender de los mejores jugadores del mundo, de Luis Suárez, de Messi”, declaró el jugador de 20 años.

Así estaba yo en la presentación de Dembele con el UEFAlona pic.twitter.com/3BJ5O3EPbh — Jaime_memes_futbol (@JaimeMemes) August 28, 2017

El futbolista evitó hablar acerca de las comparaciones que le hicieron con Neymar, quien dejó el club a principios de agosto para fichar por el Paris Saint-Germain, por 222 millones de euros.

Dembele es tan cule que ya he empezado a hacer memes con el. pic.twitter.com/0jreU9I7DN — Sergio Peñas (@WRCSergio) August 28, 2017

“No estoy aquí para reemplazar a Neymar. El FC Barcelona necesitaba un jugador en esta posición y me llamaron a mí y yo daré todo por el equipo”, expresó.