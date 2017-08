EN IMÁGENES. El Barcelona presenta a Dembélé, el “sucesor” de Neymar

Con el dorsal “11” en la espalda, el mismo que llevara Neymar en su etapa como jugador blaugrana, el francés Ousmane Dembélé apareció este lunes en su presentación en el Camp Nou.

El joven atacante galo se convirtió la semana pasada en el segundo fichaje más caro de la historia (de momento) luego de que el Barcelona le pagara al Borussia Dotrmund la friolera cantidad de 105 millones de euros (más otros 40 en variables) por sus servicios.

Sonriente e ilusionado, así lució Dembélé en su primera presentación pública, ante una afición expectante y dubitativa sobre si tendrá las capacidades necesarias para suplir a la estrella brasileña, que ahora brilla en París.

🔊 Dembélé ya ha pisado el césped del Camp Nou como azulgrana. La rueda de prensa, a continuación 👉 https://t.co/K1T8WHdhBh #DembeleDay pic.twitter.com/NyYBmUFXzQ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 28, 2017

El futbolista, sin embargo, evitó las comparaciones con Neymar y recordó que, a sus 20 años, tiene apenas dos temporadas jugando en el fútbol de élite.

“No estoy aquí para reemplazar a Neymar. El FC Barcelona necesitaba un jugador en esta posición y me llamaron a mi y yo daré todo por el equipo”, afirmó en rueda de prensa. “Neymar es uno de los mejores jugadores del mundo. Yo soy joven, es mi segunda temporada de profesional, aprendo todos los días”, agregó.

Dembélé también se dijo contento de dar este salto tan importante en su carrera y de formar parte de la primera plantilla blaugrana.

“Estoy muy contento de estar en el mejor club del mundo con los mejores jugadores del mundo. Mi objetivo es aprender de los mejores jugadores del mundo, de Luis Suárez, de Messi”.

En cuanto al elevado precio que tuvo que desembolsar el Barça para incorporarle, el jugador dijo que ese es un tema que no le preocupa.

“Eso no me mete presión. Es el mercado de traspasos que se ha vuelto un poco loco. Francamente, yo no le presto atención”.

Aunque el club catalán todavía espera cerrar una o dos incorporaciones más antes del cierre del mercado, el presidente Josep Maria Bartomeu aseguró que con Dembélé ya se tiene “un equipo competitivo que puede optar a los mayores éxitos”.

🔵🔴 #DembeleDay

👍 @Dembouz ya ha firmado su contrato como nuevo jugador del Barça pic.twitter.com/etTE4YjwL3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 28, 2017

El jugador llegó el domingo a Barcelona y el lunes pasó por la respectiva revisión médica, antes de acudir al estadio para firmar su contrato y ponerse, por primera vez, su nueva camiseta.

