Sebastian Vettel renueva su contrato con Ferrari hasta 2020

El alemán Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 (2010-2013), prolongó hasta final de 2020 su contrato con Ferrari, anunció este sábado el constructor italiano, en el marco del GP de Bélgica.

“Ferrari anuncia que la ‘Scuderia’ Ferrari renovó su acuerdo técnico y de carrera con el piloto Sebastian Vettel para las temporadas 2018, 2019, y 2020 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1”, reza el escueto comunicado.

Extension of the agreement between Scuderia Ferrari and Sebastian Vettel.https://t.co/jKmGTz1Sci pic.twitter.com/36CURtCu2i

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) August 26, 2017