¿Qué resolvió la FIA luego de que Sebastian Vettel chocó a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Bakú?

Varios días después del incidente entre el británico Lewis Hamilton, quien corre para Mercedes, y el alemán Sebastian Vettel, quien lo hace para Ferrari, durante el Gran Premio de Bakú, la Federación Internacional del Automóvil dio este lunes su resolución del conflicto.

Los dos mejores pilotos de la actual temporada y múltiples campeones del mundo protagonizaron una polémica acción luego de que Vettel consideró que Hamilton frenó a propósito en una curva para perjudicarle y lo embistió con su vehículo al mismo tiempo que le reclamó por la acción.

Durante la prueba, Vettel fue sancionado con 10 segundos en los pits, pero luego de que la acción se reinició después de varios choques sobre la pista, terminó por delante de su rival.

LAP 20/51: More drama in Baku as HAM and VET collide behind the Safety Car 😲#AzerbaijanGP #F1Baku 🇦🇿 pic.twitter.com/rGcRwIhImi — Formula 1 (@F1) June 25, 2017

¿Qué dijo la FIA?

“Después de una conversación detallada y de haber examinado los datos y pruebas de video relacionadas con el incidente, Sebastian Vettel ha admitido tener toda la responsabilidad”, escribió el organismo en un comunicado oficial.

“Sebastian Vettel ha extendido sus sinceras disculpas a la FIA y a toda la familia del motor. Se ha comprometido a dedicar tiempo personal durante los próximos 12 meses a hacer actividades educativas a lo largo y ancho de varios campeonatos FIA, incluyendo la Fórmula 2, la Fórmula 3 y un campeonato de Fórmula 4 por concretar, y un seminario de comisarios de la FIA. Debido a este incidente, el presidente Jean Todt ha determinado que no deberían imponerse actividades de seguridad vial a Sebastian Vettel hasta final de año”.

“La FIA toma nota de este compromiso, de la disculpa personal expresada por Sebastian Vettel y de su petición de que la disculpa sea hecha pública. La FIA también toma nota de que la Scuderia Ferrari se ha alineado con los valores y objetivos de la FIA”.

“En vista de este desarrollo, el presidente Jean Todt ha decidido que la cuestión debería cerrarse”.

“Sin embargo, tomando nota de la gravedad de la ofensa y de sus consecuencias potenciales negativas, Jean Todt ha dejado claro que, si hubiera una repetición de este comportamiento, la cuestión se transferiría inmediatamente al Tribunal Internacional de la FIA para más investigación”, concluye la nota.

Sebastian Vettel issues personal apology and admits 'full responsibility' over Baku collision@FIA to take no further action #F1 pic.twitter.com/70j06BucZW — Formula 1 (@F1) July 3, 2017

¿Qué dijo Vettel?

En su página en internet, Vettel, quien este lunes cumple 30 años escribió el siguiente comunicado en el que admite su responsabilidad y ofrece disculpas:

“En lo relacionado con los incidentes de Bakú, me gustaría explicarme. Durante la vuelta de resalida, me quedé sorprendido por Lewis y fui contra la parte trasera de su coche. No creo que él tuviera mala intención. En el calor de la acción reaccioné en forma exagerada y por ello quiero pedir disculpas a Lewis directamente, también a toda la gente que vio la carrera. Me he dado cuenta de que no he dado un buen ejemplo”.

“No tuve la intención en ningún momento de poner a Lewis en peligro, pero entiendo que causé una situación peligrosa”.

“Por lo tanto, me gustaría disculparme con la FIA. Acepto y respeto las decisiones que fueron tomadas en la reunión de hoy en París, también la sanción impuesta por los comisarios de Bakú”.

“Amo este deporte y tengo la determinación de representarlo en una manera que pueda servir de ejemplo para futuras generaciones”, concluyó el alemán.