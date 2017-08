Técnico de Portugal critica la sanción contra Cristiano Ronaldo

Tras desvelar la lista de convocados para los duelos de septiembre ante las selecciones de las Islas Faroe y Hungría, el técnico Fernando Santos estimó este jueves que la sanción de cinco partidos impuesta a Cristiano Ronaldo es “muy injusta”, aunque se mostró confiado en que esta funciones como una “motivación” para el jugador de cara a los partidos clasificatorios rumbo al Mundial de Rusia 2018.

“Nunca siento preocupación por Cristiano, salvo cuando se trata de un problema físico. Aunque no juegue, siempre podemos contar con su motivación”.

Cristiano Ronaldo fue suspendido cinco partidos (de los que ya ha cumplido dos) por empujar al árbitro en el partido de ida de la Supercopa de España ante el Barcelona, el pasado 13 de agosto.

“No me gusta entrar en estas historias, pero creo sinceramente que la sanción fue muy injusta. Lo que motivó la sanción fue una amarilla que no estaba justificada”, agregó el veterano entrenador luso.

Foto: AFP

“CR7” reapareció el miércoles para disputar el partido amistoso entre el Real Madrid y la Fiorentina, por el Trofeo Santiago Bernabéu, en el que anotó el gol de la victoria para los blancos (2-1).

El Madrid se resigna

Tras conocer la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de mantener la sanción, desde el Real Madrid manifestaron su resignación y aseguraron que esta será acatada, aunque no se emitió ningún comunicado oficial al respecto. “No queda más remedio que acatar, pero no hemos empezado bien la temporada en lo a los comités federativos se refiere”, dijeron fuentes del Madrid citadas por el diario español AS.

Cristiano recibió cuatro partidos por el empujón en contra del árbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea, y por lo que fue interpretado como la “simulación” de una falta dentro del área. La segunda amarilla que recibió tras esa jugada le costó la expulsión y el quinto partido de sanción.

El portugués ya se perdió el duelo de vuelta de la Supercopa de España (que los blancos terminaron ganando de forma contundente por un global de 5-1) y el debut liguero del equipo ante el Deportivo La Coruña. Tampoco estará disponible para los partidos contra Valencia, Levante y Real Sociedad.