Floyd Mayweather y Conor McGregor hacen su arribo a "la Ciudad del Pecado"

Floyd Mayweather y Conor McGregor protagonizaron un intenso arribo a la “Ciudad del Pecado” la noche de este martes.

Ambos deportistas llegaron al T-Mobile Arena de Las Vegas para abrir en medio de insultos y empujones la semana de actividades que concluirá con el multimillonario combate de este sábado.

La llegada de ambos peleadores a la Plaza Toshiba se retrasó considerablemente ante la ansiedad de los aficionados, que se hicieron presentes desde muy temprano.

Mayweather (49-0) hizo su entrada triunfal con su canción “Money Team” y junto a su oponente se presentaron custodiados por numerosos miembros de seguridad.

“Estoy aquí (de regreso) por los aficionados de todo el mundo y es por eso que quiero cumplirles la promesa de acabar con Conor”, enfatizó el autoproclamado “The Best Ever”.

No obstante, con 40 años acepta haber cambiado ciertas rutinas en su campamento para no sufrir estragos en su condición física pero se guardó algunas palabras para su oponente.

“Yo veo a Conor muy pesado. Creo que andará por 164 libras así que no sé si podrá perder diez libras en lo que resta de la semana (154). No me sorprendería que fallara en el pesaje”, agregó. No obstante, dejó en claro que respeta el estilo del irlandés. “Es un peleador competitivo muy bueno de pie”, dijo.

Para Conor McGregor (21-3) su enfrentamiento con uno de los mejores boxeadores en la historia es únicamente una pelea más en su carrera. “Quiero darle una paliza a quien representa el boxeo, para que también sepan que puedo liderar en los dos deportes”, opinó Conor.

Durante el arribo de McGregor a la Plaza Toshiba su equipo coincidió con el de Mayweather mientras éste se retiraba del lugar, generando un conato de trifulca que fue controlado rápidamente, en medio de insultos entre los dos peleadores.