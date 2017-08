Horario de la pelea Floyd Maywether vs. Conor McGregor

Prácticamente todo está listo para la pelea del año. El T-Mobile de las Vegas, Estados Unidos, será sede del combate entre el púgil estadounidense Floyd Mayweather y el irlandés Conor McGregor.

Será la primera vez en que “The Money” se vea las caras ante el peleador de artes marciales, quien hará su primera excursión profesional en el boxeo y esto ha generado muchísima expectativa. Además, Mayweather sale del retiro y nuevamente subirá al ring.

Come out and shop at the official @MayweatherPromo #MoneyFight pop up in Los Angeles today & tomorrow 12PM-8PM! pic.twitter.com/zoNym7ymgk

— Floyd Mayweather (@FloydMayweather) August 19, 2017