Siete aspectos que explican la crisis que atraviesa el Barcelona

El equipo azulgrana atraviesa uno de sus peores momentos y aquí te presentamo siete aspectos que pueden tener en crisis al Barcelona de Lionel Messi.

Tiemblan ante una posible salida de Messi

Los medios más reconocidos de España y de Inglaterra impactaron al Barcelona en las últimas horas con una noticia que ha causado conmoción entre la afición y parece haber provocado temor en el club: la posible salida Leo Messi.

Según la prensa española, el jeque Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, dueño del Manchester City, anunció que hará “el fichaje más caro de su historia antes del 1 de septiembre”, y que estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de Messi por 300 millones de euros.

Andrés Iniesta aún no firma su renovación

Otra de las preocupaciones del club la desató Andrés Iniesta, quien hizo algunas declaraciones que oscurecieron el panorama. El domingo, en una entrevista con “El País”, Iniesta dijo que está replanteándose su futuro.

“De hecho no he renovado todavía… He experimentado muchas sensaciones que desconocía, pero creo que son normales. Es un escenario que hace tres años seguramente nunca me podría haber imaginado… Digamos que me planteo el futuro cuando antes no lo hacía”, explicó el capitán.

Neymar también ataca a la junta directiva del Barça

La aclamada estrella del Paris Saint-Germain se ha unido a las fuertes críticas en contra de la junta directiva del Barcelona, y ha elevado aún más la tensión, incluso ha afirmado que el equipo “se merece algo más” y que la gente que dirige el club catalán “no es la que debería estar allí”, afirmó. “La verdad, me pone muy triste. Al principio fui muy feliz. Pasé cuatro hermosos años allí, pero con ellos (la directiva), no”, expresó el brasileño.

“Para mí, no es la gente que debería estar dirigiendo al Barça. El club se merece mucho más y todo el mundo lo sabe. Espero que las cosas mejoren para el plantel y que vuelva a ser un equipo capaz de rivalizar con los demás”, expresó el delantero, que recientemente fichó por el club parisino, que pagó su cláusula de rescisión por 222 millones de euros.

Luis Suárez deja en soledad a Leo Messi

Además de la salida de Ney-mar, otro factor que le ha dejado un mal sabor de boca al Barça y especialmente a Leo Messi ha sido la baja de Luis Suárez. Tras la salida del brasileño y la ausencia de “el Pistolero”, no hay quien acompañe y haga sonreír de nuevo al argentino.

Suárez, quien estará de baja por un mes, sufrió una distensión en la cápsula posterior de la rodilla derecha durante el clásico en el que el Barcelona perdió la final de la Supercopa de España.

El abandono de La Masía habría afectado

Algunos críticos apuntan a que otro de los factores que ha provocado la crisis en el Barcelona ha sido el abandono de La Masía, pues durante muchos años el club no había tenido necesidad de romper el mercado de fichajes porque sus mejores jugadores provenían de su semillero. Sin embargo, el destierro de algunos de los futbolistas egresados de ese lugar ha hecho necesaria la contratación de jugadores como Paulinho para calmar los ánimos que derivaron de la salida de Neymar.

Las contrataciones ¿han sido las mejores?

Otro de los aspectos por los que la directiva del Barcelona está siendo fuertemente criticada es por las contrataciones que ha hecho en las últimas temporadas, y no porque los jugadores sean malos, sino porque no han encajado bien en el equipo azulgrana.

Aún no se puede criticar a Pulinho, pero digamos que los fichajes de Thomas Vermaelen, Jérémy Mathieu, Denis Suárez, Aleix Vidal, Arda Turan y Paco Alcácer no han sido los mejores.

El ascenso de su rival también le ha afectado

Todo lo contrario le pasa a su archirrival, el Real Madrid, que no para de sonreír y que se alzó como el mejor de Europa y del Mundo en la temporada anterior.

Así, los triunfos y la solidez del Madrid parecen haber acentuado más el mal momento que vive el club catalán, especialmente después de haber caído en los dos primeros clásicos que marcaron el inicio de la actual temporada, 1-3 y 0-2, por la Supercopa de España.