El Liverpool vence al Hoffenheim y pone un pie en la Champions League

Tras quedar cuarto en la clasificación de la Premier League la pasada temporada, el Liverpool se vio obligado a encarar la previa de la Champions League antes de poder acceder a la fase de grupos.

Los ingleses quedaron emparejados con el sorprendente Hoffenheim, cuarto lugar de la Bundesliga, que aunque perdió a dos de sus piezas más importantes en el mercado de fichajes (Niklas Süle y Sebastian Rudy, ambos al Bayern Múnich), cuenta con una plantilla muy equilibrada que buscará hacerse con un lugar en el próximo torneo continental.

En un partido intenso, los “reds” se vieron contra las cuerdas en el primer tiempo después de que el árbitro sancionara un penal a favor del equipo teutón. La pena máxima, sin embargo, fue desperdiciada por el croata Andrej Kramarić.

Minutos más tarde, los ingleses abrieron la cuenta gracias a un tiro libre del joven Trent Alexander-Arnold (35′), de apenas 18 años, y ampliaron la ventaja en la segunda mitad tras un contragolpe en el que James Milner envió la pelota a las redes (74′).

Goals, an incredible moment for Trent, an advantage for the Reds. 🔴

