Lo que mira un árbitro durante un partido de futbol

Ser árbitro de futbol es algo complicado. La responsabilidad que tiene un silbante durante un encuentro es mucha. Siempre ha surgido la interrogante de lo que percibe un colegiado durante un encuentro de este deporte. Esta duda parecer haberse resuelto en el juego amistoso entre las estrellas de la MLS y Real Madrid disputado hace unas semanas en Chicago.

El canal de la Mayor League Soccer (MLS) compartió un video de cómo el árbitro, Allen Chapman, visualizó el encuentro donde estuvieron estrellas como Toni Kroos, Tim Howard, Marcelo, Bastian Schweinsteiger, David Villa, Kaka, Lucas Vázquez, entre otros.

Desde el inicio del encuentro, hasta los tiros penales, Chapman tuvo consigo una cámara que le permitía percibir los momentos en que varios jugadores del Madrid se acercaron a él para reclamarle, los goles de ambos equipos y los tiros desde el manchón penal.

Tenía una vista privilegiada para ver de una mejor manera las acciones de este amistoso.

A look back at the first half of the #MLSAllStar Game pres. by @Target. 📷 pic.twitter.com/d46d0X2ArA

— Major League Soccer (@MLS) August 3, 2017