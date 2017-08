Bolt se retirará participando en el relevo de 4x100 metros

El mundo del atletismo se prepara para un momento histórico. Usain Bolt, el mejor velocista de todos los tiempos, disputa el sábado su última prueba antes de retirarse, el relevo 4×100 metros del Mundial de Londres-2017.

El resultado será lo de menos, aunque el mundo espera verle despedirse con su duodécimo título mundial.

El guion de su adiós no será perfecto, ya que falló en su intento de ganar el título de la prueba reina, los 100 metros, el pasado sábado, teniéndose que conformar con el bronce, detrás de los estadounidenses Justin Gatlin y Christian Coleman.

Pero esa pequeña mancha en su inmaculado historial no restará un ápice a su grandeza.

Y es que se va el más grande. El clon de Michael Jordan o Muhammad Ali en el atletismo.

Un final feliz sería que el cuarteto jamaicano, del que formará parte Bolt, se corone campeón del mundo.

Sería el último desfile glorioso del atleta jamaicano de casi 31 años, después de haber ganado catorce medallas, once de ellas de oro, en el Mundial, y ocho títulos olímpicos.

El recuento de sus éxitos es inagotable. En 100 metros tiene tres títulos mundiales y se le escaparon dos. Uno en Daegu-2011 al protagonizar una salida falsa y ser eliminado y otro con este bronce en Londres-2017.

También sumó cuatro títulos mundiales en 200 metros. Primero participó en Osaka-2007, logrando la plata, y luego se llevó el oro en los cuatro siguientes.

Pese a que los 200 metros es su prueba favorita, no quiso correrla en Londres-2017, prefiriendo gastar sus ya renqueantes energías en la prueba reina de 100 metros y el relevo.

"It's just a wonderful experience" – @usainbolt spoke to roving reporter @Iwanrunner after last night's 100m final #BeTheNext man on the mic pic.twitter.com/lCrJ4vGcMD

— IAAF World Champs (@IAAFWorldChamps) August 6, 2017