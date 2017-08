Carlos Ruiz recuerda con nostalgia el lugar donde creció en Guatemala

El máximo goleador en la historia de la Selección Nacional, Carlos “El Pescado” Ruiz generó muchos comentarios con una muy emotiva publicación que realizó en la red social Instagram.

Ruiz Gutiérrez, quien en estos momentos trabaja para el canal de deportes Being Sports, donde comenta partidos de futbol, publicó una foto sobre el lugar donde nació y creció, junto a sus hermanas y su progenitora.

El siempre polémico futbolista nacional nació el 15 de septiembre de 1979 en la ciudad capital. Vivió durante mucho tiempo en la Colonia Bellos Horizontes de la zona 21 capitalina. Fue ahí donde inició dio sus primeros pasos de su carrera como futbolista.

Foto: Captura de pantalla

Esto es lo que dice el mensaje del Fish:

“Acá fue donde crecí, donde tengo los mejores recuerdos de mi vida, mi madre trabajando para que a mis hermanas, Maribel, Carolina y Wendy no nos faltara lo necesario para vivir, también luchando por sacar adelante a mis sobrinos Jimmy y Melanie porque ella siempre fue peleadora de la vida. Acá en esa plancha de cemento y de 7×10 metros fue donde iniciamos a jugar al futbol con mis amigos del barrio, los mejores partidos de mi vida los jugué ahí, utilizando las paredes y la viga del segundo piso como portería, ahí en esas tardes de futbol inventando con una pelota diferentes juegos que nos hicieran competir, graditas contra graditas, largo a largo, sacarrín, parejitas, rematando la pelota con las paredes del segundo y tercer piso simulando un centro donde solamente valía el gol si era hecho con la cabeza o chilena. Ahí donde conocí el amor al futbol, donde me di cuenta lo que era competir, reír al ganar y llorar al perder, donde imaginábamos llegar a ser futbolistas profesinales, donde soñábamos con jugar en la selección, donde el desafío era hacer más de 500 tecniquitas y así asegurar que no ibas al paredón porque sabías que tus amigos al igual que vos eran muy buenos y ese desafío diario y constante hizo sin nosotros darnos cuenta que nos estábamos volviendo cada día mejores futbolistas, llegue yo por necio y consistente pero para serles sincero lo que yo vi en ese pedazo de asfalto no lo puedo describir con letras, las gambetas de El Chapu, la pelota pegada al pie impresionante de Luisito, lo rápido y goleador del Narices, la pegada de Esdras de 3 dedos que no se lo volví a ver a nadie en toda mi vida por mencionar algún porque el Coso y Axelito también fueron buenos, los chanfles y combas que solo Ilsias podía hacer. En fin el ver esta foto me hizo volver en el tiempo y sonreír con lágrimas porque recordé que todo lo que el futbol me dio inicio ahí en mi querida Colonia Bello Horizonte”, concluyó.

Carlos Humberto Ruiz ha mencionado en reiteradas ocasiones el deseo de lanzar su candidatura como presidente de la Fedefut.