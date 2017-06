Pep Guardiola fue víctima de los memes tras ser captado con un raro nuevo "look"

El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, sorprendió a sus seguidores con un look un tanto raro según se muestra en varias fotografías en las que fue captado en una embarcación.

Al parecer, el exfutbolista catalán se encuentra de vacaciones, pero esto no le impidió utilizar unas patillas canadas en el rostro y verse bastante excéntrico. Por supuesto, su nuevo “look” resalta más, debido a su escasez de cabello.

Whoever told Pep Guardiola that this is a good look is not a friend. Looks like a disgraced glam rocker pic.twitter.com/StLJmEUiP8 — Nooruddean (@BeardedGenius) June 28, 2017

Esta nueva imagen del que dirige a los “Citizens” no ha pasado desapercibida por usuarios de redes sociales de distintas partes del mundo, quienes utilizaron su imaginación para propagar los conocidos memes. Estos son los mejores:

Pep Guardiola has been snapped on his holidays – with an unusual new look… pic.twitter.com/Jt1rl9zhef — Sporting Index (@sportingindex) June 28, 2017

I, for one, like Guardiola's new look pic.twitter.com/B8pkY4gWrd — Thomas Kane (@ThomasJohnKane) June 28, 2017

as you were PG x pic.twitter.com/7cfsa76Pbw — Julian Kesler (@juliankesler) June 28, 2017

"In the summertime, when the weather is fine" pic.twitter.com/dDPrsjdfSw — amar singh (@amarjourno) June 28, 2017

Think Pep just took his boat hat off… thats all pic.twitter.com/19Wb0wd93p — PaulMc (@paulmc107) June 28, 2017