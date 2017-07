VIDEO. El Chelsea presenta a Álvaro Morata quien envió un mensaje a la afición

El exjugador del Real Madrid, Álvaro Morata, pasó este viernes el reconocimiento médico con el Chelsea y estampó su firma en un contrato por cinto temporadas, sus primeras palabras fueron para la afición. Mira el video.

El delantero español, de 24 años, completó así su fichaje por el club londinense este viernes, un día después de que el Real Madrid y el Chelsea habían anunciado oficialmente su acuerdo para el traspaso del futbolista, y aunque no dieron detalles, se estima que fue por unos 80 millones de euros.

A su llegada al Chelsea, Morata posó con la camiseta “blue” y dirigió algunas palabras para los aficionados, que han aceptado muy bien su incorporación.

A message from the new boy, @AlvaroMorata…#WelcomeMorata pic.twitter.com/zcNI9CGC1h

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 21, 2017