Marco Pappa comenta su tristeza por no jugar con Selección Nacional

Miss those NATIONAL🇬🇹TEAM Days 🙏hoping the suspension goes away soon is posible GUATEMALA Fútbol need to compete INTERNACIONAL again !!!!!!! Extrañando esos días , ańos & momentos representando ala SELECCIÓN DE GUATEMALA 🇬🇹 YO como todos mis compañeros FUTBOLISTAS esperamos que la suspensión DESAPAREZCAN por completo nuestro FÚTBOL tiene que volver a competir a nivel INTERNACIONAL y YO SOY ORGULLOSO DE PORTAR LA CAMISOLA !!!! QUE VIVA GUATE🇬🇹

