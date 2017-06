Preocupación en el Chelsea por la lesión de Eden Hazard

“Eden Hazard fue operado con éxito hoy tras una fractura del tobillo derecho durante un entrenamiento de la selección nacional de Bélgica“, anunció el Chelsea a través de un comunicado publicado en su página web.

El club londinense aclaró que el tiempo de recuperación rondará los tres meses. “Podrá (Hazard) regresar a los entrenamientos en aproximadamente tres meses“.

La primera fecha de la Premier League se juega el 12 de agosto.

El internacional belga se fracturó el tobillo previo a un duelo amistoso contra la República Checa. Bélgica también deberá encarar un partido de clasificación rumbo al Mundial de Rusia 2018 contra Estonia.

Tras pasar por el quirófano, Hazard publicó en su cuenta oficial de Twitter (@hazardeden10) una fotografía suya en la que aparece en una cama de hospital.

Everything went well with my ankle operation, now I start the road to recovery! I will be stronger. Thank you for your support!! pic.twitter.com/aokirnytkW

