Caso de joven futbolista que se desplomó en plena cancha tiene un trágico desenlace

El Ajax de Ámsterdam ha confirmado este jueves una de las peores noticias para el mundo del fútbol. El joven futbolista Abdelhak Nouri, una de las perlas del equipo holandés, sufre daños cerebrales “graves y permanentes” que trágicamente han puesto fin a su carrera como deportista.

Durante un partido amistoso disputado el sábado en Austria, el talentoso mediocampista de apenas 20 años sufrió una arritmia cardíaca que provocó que se desplomara en plena cancha. Tras caer al suelo, fue asistido por los servicios médicos, quienes fueron capaces de reanimarle, y más tarde fue llevado en helicóptero a un hospital.

Tristemente, y después de varios días de informar a los seguidores sobre el estado de salud del jugador, el Ajax explicó que gran parte del cerebro de Nouri no funciona y que la posibilidad de recuperación de dichas funciones es “nula”.

Según los doctores, esta falla podría haber sido causada por la falta de suministro de oxígeno al cerebro.

“El Ajax siente una gran tristeza por la noticia de que ‘Appie’ (como es cariñosamente apodado) Nouri ha sido diagnosticado con graves y permanentes lesiones cerebrales. Nuestros pensamientos y oraciones van para él y su familia en estos momentos difíciles“, escribió el club nerlandés en su cuenta de Twitter.

Our thoughts and prayers go out to him and his loved ones in this difficult time. (2/2)#StayStrongAppie

— AFC Ajax (English) (@AFCAjax_EN) July 13, 2017