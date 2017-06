Futbolista muere tras sufrir ataque cardíaco durante un entrenamiento

Una nueva tragedia enluta al mundo del fútbol. El centrocampista marfileño Cheick Tioté, de apenas 30 años, falleció este lunes tras sufrir un ataque cardíaco mientras entrenaba.

El futbolista se había sentido indispuesto durante toda la sesión, síntomas que derivaron en un posterior colapso. Fue trasladado de inmediato al hospital, donde se certificó su muerte, informaron medios internacionales.

Tioté había llegado en febrero al Beijing Enterprises, de la segunda división de China, procedente del recién ascendido Newcastle, equipo en el que jugó desde 2010 y donde estuvo a las órdenes de Rafa Benítez.

El propio técnico español expresó a través de un comunicado su tristeza por el fallecimiento del jugador.

“Con gran tristeza he recibido la noticia de la muerte de Cheick. Durante el tiempo que lo conocí fue siempre un gran profesional, dedicado y, sobre todo, un gran hombre. Nuestros corazones están con su familia y amigos durante estos duros momentos“.

El Newcastle también dedicó una nota al exjugador, así como un video compartido en sus sociales. “Estamos devastados, nunca te olvidaremos“, escribió el club.

We'll never forget you, Cheick. ⚫️⚪️ pic.twitter.com/c8aO6EyW5w — Newcastle United FC (@NUFC) June 5, 2017

Tioté debutó como profesional en 2005 vistiendo la camiseta del Anderletch belga. En 2008 firmó por el Twente de la liga holandesa y dos años más tarde fue traspasado al Newcastle, donde jugó más de 150 partidos y participó en la recordada remontada contra el Arsenal (4-4) en 2011.

También fue internacional con la selección de Costa de Marfil, disputando los mundiales de 2010 y 2014.

Excompañeros se despiden

Futbolistas que compartieron vestuario con Tioté lo recordaron a través de conmovedores mensajes en las redes sociales.

“No hay palabras para expresar lo triste que estoy“; “Adiós, hermano. Te extrañaremos“; “Terribles noticias“; “Profundamente triste, uno de mis mejores compañeros de equipo“, fueron algunos de los mensajes de futbolistas como Tim Krul, Siem de Jong, Papiss Demba Cisse y Jamaal Lascelles, entre otros.

There are not words to express how saddened I am to hear the news that Cheick has died this afternoon . I have spoken to the team – — Jamaal Lascelles (@Lascelles16) June 5, 2017

Terrible news, R.I.P. Tiote. Always enjoyed sitting next to you in the dressing room my friend. — Siem de Jong (@siemdejong) June 5, 2017

Goodnight brother, You will be missed. My heart goes out to his family. Gone too soon #RIPcheiktiote — Papiss Demba Cisse (@CissePapiss) June 5, 2017

Deeply sad to hear the news about Cheick.. One of my favourite teammates.. My thoughts are with his family. pic.twitter.com/FvS6TdDctP — Tim Krul (@TimKrul) June 5, 2017

Gutted to hear the news. A real nice guy. He helped me a lot as I was breaking into the first team so I can't thank him enough.

RIP Cheicky pic.twitter.com/rdv1Qv84t3 — Paul Dummett (@PaulDummett) June 5, 2017

Terrible news. We will miss you my dear friend. All my support to his family #RIPCheicky pic.twitter.com/yugErJi2cb — Jesús Gámez (@JesusGamez02) June 5, 2017