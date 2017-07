FOTOS. El mensaje oculto en el traje de McGregor que provocó a Mayweather

El elegante atuendo que lució la estrella irlandesa de la UFC tenía escondido un mensaje que claramente estaba dirigido a su rival estadounidense. Tras encararse por primera vez con Floyd Mayweather Jr. antes de su anticipada pelea del próximo 26 de agosto, Conor McGregor se paró frente al micrófono y dedicó varios insultos al invicto boxeador.

“Es demasiado pequeño; demasiado frágil. Cometió un error, el dinero se le subió a la cabeza“, dijo el británico. “Debería haber permanecido en retiro. Nunca tuvo que luchar en su carrera, superó muchos ‘cuartos’ o mitades de luchadores, nunca enfrentó a un peleador como yo, otro deporte, otro mundo“, agregó.

Sin embargo, el mensaje que más provocó a Mayweather no salió de la boca de McGregor, sino de su traje. El costoso saco que llevaba puesto para su presentación del martes tenía impresa la frase “Fuck you” (“Púdrete“) por todas partes, en franjas de color blanco.

El detalle pasó completamente desapercibido por muchos, incluso a pesar de que el propio McGregor lo mencionó durante su iracunda intervención ante los 11 mil espectadores.

Tanto así que, cuando aparecieron las primeras imágenes algunos internautas sugirieron que podría tratarse de un montaje, algo que el mismo irlandés se encargó de aclarar.

“El traje dice ‘fuck you’“, escribió en un mensaje en su cuenta de Twitter (@TheNotoriousMMA), acompañando una fotografía del careo.

The suit says fuck you pic.twitter.com/y5pargzIsC

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2017