La Juve cancela sus juegos en México y causó gran impacto en los fans

La Juventus anunció este martes que canceló su participación en la “Super Copa Tecate” en la que enfrentaría a dos grandes de México y “plantó” a los aficionados que ya tenían su boleto en mano.

La decisión del equipo italiano fue porque dijeron que no podían dar un espectáculo como se merecían los fans mexicanos.

“Esta decisión se tomó después de que el equipo italiano anunció que debido a la reprogramación de su calendario de preparación no podría participar en la ‘Super Copa Tecate’, al no poder ofrecer un espectáculo a la altura de las expectativas del público mexicano”, explicó “Tecate” en su “fan page”.

La cancelación de la Juventus causó coraje en los seguidores mexicanos, la mayoría respondió con “el hígado” y con fuertes insultos, pues aseguraron que nadie les reembolsará los boletos de avión o de hospedaje y alimentación.

que poca … 7mil en boletos de avion + hotel que no puedo cancelar por su incompetencia!

“La Juve” había pactado jugar en México contra Monterrey y Tigres, por lo que la “Super Copa Tecate” había causado gran sensación, sin embargo ante la cancelación del equipo de Turín, la decepción también fue grande entre los fans.

“Qué poca… 7 mil en boletos de avión más hotel que no puedo cancelar por su incompetencia!”, “Como gran empresa deberían abogar por nosotros como en mi caso que adquirí hotel + avión y no me quieren cancelar”, “Qué mala organización, habla mucho de la importancia que le dan a sus clientes y aficionados al futbol”, fueron algunos de los comentarios.