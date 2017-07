Se esfuma la ilusión de ver una revancha entre Del Potro y Djokovic

El tenista serbio Novak Djokovic avanzó el jueves a tercera ronda del torneo de Wimbledon pero no se encontrará allí con Juan Martín del Potro, en lo que pudo ser una revancha de las semifinales de 2013, porque el argentino cayó eliminado.

Dos de los principales favoritos, el suizo Roger Federer y la alemana Angelique Kerber, también avanzaron a dieciseisavos de final en esta jornada, al contrario que la checa Karolina Pliskova, número 3 del mundo, que protagonizó la sorpresa negativa del día al perder en segunda ronda.

Todo ello en un día marcado por los gritos de dolor de la estadounidense Bethanie Mattek-Sands al sufrir una grave lesión de rodilla, que conmocionó Wimbledon.

Del Potro, (29 del mundo), cayó 6-4, 6-4 y 7-6 (7/3) ante el letón Ernests Gulbis, otro jugador de talento castigado por las lesiones, que fue décimo del mundo en 2013 y que ahora ocupa el puesto 569.

Su eliminación deja al torneo sin argentinos. El partido se jugó bajo un intenso calor 31 grados, inusuales en Londres, y fue interrumpido durante 25 minutos para retirar a una espectadora que se desmayó.

Al término del partido, Del Potro dijo que el letón es mucho mejor de lo que indica su puesto en el ranquin mundial. “Por supuesto” que es mejor, “todo el mundo lo sabe”, dijo a la prensa. “El año pasado yo era mil del mundo, y nadie creía que ese fuera mi puesto”.

