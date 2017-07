El ruso Medvedev causa la primera gran sorpresa en el torneo de Wimbledon contra Wawrinka

El tenista suizo Stan Wawrinka, quinto cabeza de serie, fue eliminado en la primera ronda del torneo de Wimbledon este lunes por el joven ruso Daniil Medvedev, y perdió una gran oportunidad de convertirse en el número uno del ranquin de la ATP.

El reciente finalista del torneo de Roland Garros perdió por 6-4, 3-6, 6-4 y 6-1 en la cancha central, en un torneo en el que nunca superó los cuartos de final y en el que ha sido eliminado seis veces en primera ronda.

“Uno de esos momentos que nunca olvidaré… gracias por el apoyo”, escribió el rival del helvético en su cuenta en Twitter poco después de haber concretado una de las victorias más importantes de su corta carrera.

One of those moments I will never forget … thanks 🙏🏻 for the support!#Wimbledon #NextGenATP #Lotto #Trcnifibre pic.twitter.com/sh8dccxYCa

— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) July 3, 2017