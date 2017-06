Asesinan a hermano de Julio César Chávez y FBI le advierte de amenazas

Horas después de haber sufrido el asesinato de su hermano, la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, reveló que el FBI le informó que hay amenazas en su contra.

El mundo del boxeo se unió al pesar de la familia de Julio César Chávez, quien mostró su repudio por el asesinato de su hermano Rafael en Sinaloa.

Mandamos todo nuestro cariño a @Jcchavez115 @jcchavezjr1 @OmarChavezBox y toda la familia. No existen palabras,Dios lo tenga en Santa gloria pic.twitter.com/YdsRUiDgzD — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) June 26, 2017

El hermano del excampeón mexicano vivía en Culiacán y fue asesinado de al menos tres balazos luego de haberse resistido a un asalto dentro de su vivienda, confirmó la fiscalía del estado. El hecho que abría ocurrido a las 22 horas del domingo a manos de cuatro hombres.

"Chingo a mi madre si el crimen de mi hermano queda impune": Julio César Chávez pic.twitter.com/jJ7iBrKDgU — poloespejel (@poloespejel) June 27, 2017

Pero horas más tarde Julio César Chávez le dijo a la prensa local que ha recibido amenazas de secuestro. “El FBI me ha advertido que me quieren secuestrar en Tijuana a mí y a mi hija, les dije a las autoridades y no han hecho nada”, confesó el exboxeador durante el sepelio de su hermano.

“Creo que están esperando a que me pase algo para actuar, pero ya qué”, dijo molesto Chávez, a la prensa en Culiacán. Además aseguró que el FBI tiene identificado al posible secuestrador.

Asesinan al hermano de Julio César Chávez durante un asalto, confirmó Chávez JR pic.twitter.com/lDxH1eB5Zm — Uno TV (@UnoNoticias) June 26, 2017

“Parece que no hay gobierno, cada vez más van en aumento los secuestros, asesinatos y levantamientos de personas”, continuó el exdeportista de 54 años, quien aseguró que el asesinato de su hermano no quedará impune y que buscará por su cuenta a los asesinos.