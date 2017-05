Julio César Chávez sale en defensa de su hijo con agresivo tuit

La leyenda del boxeo Julio César Chávez explotó por las críticas que se han desatado tras la derrota de su hijo ante Saúl “el Canelo” Álvarez, y salió en su defensa con un agresivo tuit.

Mucho se ha hablado sobre la derrota que sufrió Jr. a manos del también mexicano Saúl “el Canelo” Álvarez, en algunas ocasiones el padre ha dicho que se siente decepcionado pero en otras, como en esta, sale como una fiera en defensa de su cría.

El “Gran Campeón Mexicano” salió en defensa de su hijo, con un par de palabras fuertes. “Con todo respeto, ya dejen de chin… a mi hijo, lo del peso es sacrificio. Si pelea en su peso y no da el ancho, que se retire”, escribió.

La pelea

El combate que se llevó a cabo en Las Vegas, dio como ganador a Álvarez, por decisión unánime. “El Canelo” fue amplio dominador de la pelea que los tres jueces dieron ganador a Álvarez, por 120 a 108.

“La era de “el Canelo” ha empezado y es por eso que he pedido pelear con los mejores. Yo nunca le he tenido miedo a Golovkin y le voy a demostrar que no le tengo miedo a nadie”, expresó Álvarez tras el combate.

*Con información de AFP