VIDEO. Miss Bum Bum animó la Confederaciones con sexys fotografías

La hermosa brasileña Susy Cortez deleitó a sus seguidores con una infartante sesión de fotos con ocasión de la Copa Confederaciones. Mira el video.

La Miss Bum Bum 2016, decidió en esta ocasión, lucir los colores de la selección anfitriona, Rusia, y además utilizó el balón oficial para sus fotografías.

Así, la sensual modelo brasileña se declaró fanática de Rusia, a la cual dijo apoyará durante el torneo. “Mi aliento será para Rusia. Seremos campeones”, escribió Cortez, quien meses atrás se vio envuelta en la polémica por sus múltiples insinuaciones al astro del Barcelona, Lionel Messi.

En su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 900 mil seguidores, Susy cuenta con varias imágenes con la camiseta del 10 del Barcelona.

Antes, Cortez parece haber causado enojo a la pareja de Messi, Antonella Roccuzzo, por sus publicaciones arrobando a Leo, por lo que Antonella la habría eliminado de su cuenta y de la del argentino.

“Si pudiera le diría que no esté preocupada por mí, sólo soy una fan de Messi. Me sorprende que no sea más segura de sí misma. ¿Por qué bloquearme si tiene 40 millones de seguidores? Luego he comprobado su perfil y confirmé que ella también me había bloqueado”, explicó entonces la brasileña.

@teamrussia #СборнаяРоссии #TeamRussia #СборнаяРоссииПоФутболу #ConfedCup #КубокКонфедераций #КК2017 🔝⚽🇷🇺 A post shared by Suzy Cortez (@suzycortezoficial) on Jun 18, 2017 at 11:24am PDT

@liferusport🏆⚽ #MissWorldCup #SuzyCortez #MissBumbum #СборнаяРоссии #TeamRussia #СборнаяРоссииПоФутболу #ConfedCup #КубокКонфедераций #КК2017 A post shared by Suzy Cortez (@suzycortezoficial) on Jun 16, 2017 at 10:10am PDT

Good night!!! #suzycortez #missbumbum #playboymodel 📷😘🇫🇷 A post shared by Suzy Cortez (@suzycortezoficial) on May 16, 2017 at 3:52pm PDT