Mayweather habla por primera vez de su pelea con McGregor

El estadounidense Floyd Mayweather reacción públicamente por primera vez y habló sobre el enfrentamiento con el irlandés Connor McGregor, pelea que ha sido muy criticada por la prensa y el mundo del boxeo.

Esta es la primera vez que Mayweather habla sobre la pelea que ha sido anunciada para el 26 de agosto en Las Vegas (Nevada).

“Terminé mi carrera, pero la gente quería verme de nuevo en el ring y estoy de vuelta”, añadió el también llamado “Money” Mayweather, que tuvo su última pelea en septiembre de 2015.

This guy lives at the back of the gym in a van. Respect to everyone chasing their dreams in this crazy world. Happy Wednesday everybody! pic.twitter.com/HRVhSeuFbK

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 14, 2017