Oficializan la pelea entre Floyd Mayweather y Connor MacGregor

Floyd Mayweather y Connor McGregor, dos de los atletas más famosos del momento hicieron oficial este miércoles la pelea del año, la bolsa es impresionante.

Ambos atletas, Mayweather campeón de boxeo, y McGregor, campeón de la UFC, hicieron oficial el combate que se llevará a cabo el 26 de agosto en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, a petición del boxeador.

Mayweather se enfrentará en un ring de boxeo a McGregor, con un récord de 49 victorias sin derrotas (26 KOs) y quien se retiró del boxeo profesional en septiembre de 2015 después de haber derrotado a Andre Roberto.

Su actitud retadora supuso según la prensa internacional, que buscaría la manera de sostener un combate más para alcanzar los 50-0, incluso el mismo deportista había dicho que un combate con McGregor, era lo único que lo motivaba para volver a la pelea.

En la otra esquina, McGregor llegará a la tan esperada pelea (21-3), actualmente es campeón de la UFC, con cinturones en dos pesos distintos. Al momento de dar la noticia en su cuenta de Twitter, Connor bromeó colocando un rostro envejecido de Mayweather.

