VIDEO. Sergio Ramos juega una “Chamusca” que ilusiona en Perú

El defensa del Real Madrid, Sergio Ramos, se convirtió en el superhéroe de miles de niños en Perú, y no dudó en compartir en Facebook la alegría que le causó visitar ese país sudamericano.

El capitán del Real Madrid y de la Selección de España, cumplió este martes los sueños de muchos niños, al haber viajado como representante de Unicef a Piura, donde cientos de pequeños junto con sus familias quedaron damnificados por el fenómeno de El Niño, meses atrás.

Y fue el mismo jugador quien compartió en su perfil de Facebook, la imágenes en el inicio de su recorrido por diferentes zonas de la localidad ubicada al Norte de Perú.

“En Perú 400 mil niños han sufrido un tremendo golpe tras las inundaciones de marzo de este año. Estoy aquí con Unicef para contaros el trabajo que están haciendo para asegurar que esta emergencia no interrumpa su infancia”, escribió el defensa.

El futbolista continuó: “Como a tantos niños que viven situaciones difíciles, debemos apoyarles para que puedan tener una vida digna, que pueda estudiar y vivir protegidos”.

Además de ser imagen de esa institución, Sergio Ramos brinda constantemente apoyo económico para la reconstrucción de viviendas y escuelas.

The damage to schools due to the flooding meant that 620 children didn't start the year. With @UNICEF they're back studying again! pic.twitter.com/7bEmZVv50x

— Sergio Ramos (@SergioRamos) June 13, 2017