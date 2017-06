El AC Milan sigue en reconstrucción y concreta su cuarto fichaje

De la mano de sus nuevos inversores chinos, el AC Milan busca un renacimiento que le permita volver a la Champions League y recuperar su título como uno de los clubes más temidos del continente europeo.

El club italiano se ha convertido en el gran animador del mercado veraniego y ha dado un verdadero golpe de talonario anunciando hasta cuatro contrataciones.

El primero en llegar fue el zaguero argentino Mateo Musacchio, quien llegó del Villarreal por 18 millones de euros; el segundo fue el mediocampista marfileño Frank Yannick Kessié, cedido del Atalanta, y la semana pasada se anunciaba el traspaso del lateral suizo Ricardo Rodríguez, procedente del Wolfsburgo por una cantidad también cercana a los 18 millones de euros.

El último en arribar a San Siro ha sido prometedor delantero portugués, André Silva, señalado como uno de los atacantes con más futuro y una de las perlas del Oporto. Firma un contrato por los próximos cinco años, hasta 2022.

#ACMilan announces to have signed @andrevsilva19, who has signed a contract until 30 June 2022#welcomeSilva pic.twitter.com/sfLN3EWtVx

— AC Milan (@acmilan) June 12, 2017