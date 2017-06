El AC Milan hace oficial un anhelado fichaje

A través de un comunicado publicado en la página web del club, el AC Milan anunció este jueves el fichaje del lateral zurdo Ricardo Rodriguez.

El defensor suizo se convirtió en el tercer refuerzo del club lombardo de cara a la próxima temporada, junto al defensa argentino Mateo Musacchio y al centrocampista marfileño Franck Yannick Kessié.

Rodriguez, de 24 años, deja así las filas del Wolfsburgo alemán tras seis años vistiendo la camiseta verde de los “lobos”.

El internacional suizo, de gran despliegue físico y formidable disparo de larga distancia, firma un contrato por cuatro temporadas, hasta 2021.

El AC Milan, que no precisó las cifras oficiales del traspaso, compartió la primera fotografía de Rodríguez vistiendo la camiseta rossonera, acompañada del hashtag “#welcomeRodriguez“.

Rodríguez conoció las instalaciones del club y realizó su primera sesión de entrenamiento.

#welcomeRodriguez

Ricardo Rodriguez​ enjoyed his first taste of #ACMilan! ❤⚫

Prime giornate rossonere per Ricardo! ❤⚫#weareacmilan pic.twitter.com/huoi3zzWUY

— AC Milan (@acmilan) June 8, 2017