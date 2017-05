El AC Milan confirma el primer fichaje de su nuevo y ambicioso proyecto

El central argentino Mateo Musacchio se convirtió en el primer fichaje del AC Milan para la próxima temporada.

La contratación del defensor internacional, que llega a Italia proveniente del Villarreal español, supone el inicio de un millonario y ambicioso proyecto que busca devolver a los rossoneros a la cima.

Musacchio firmó un contrato hasta junio de 2021 y posó por primera vez con la camiseta de su nuevo club. Las fotografías fueron publicadas en las redes sociales del club italiano.

#ACMilan announces signing @MateoMusacchio5 from @VillarrealCF on a 4-year contract through to 30 June 2021 #welcomeMusacchio pic.twitter.com/L1FSt7fxpP

— AC Milan (@acmilan) May 30, 2017