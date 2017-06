Periodista argentino revela el gran gesto de Cristiano que no se vio en cámara

En una conversación en vivo con sus compañeros de Fox Sports Argentina, el periodista Martín Liberman reveló algunos detalles que ocurrieron tras la entrevista que le realizó a Cristiano Ronaldo antes de la final de la Champions League.

El reportero argentino, quien ha sido tendencia en las últimas semanas por sus polémicas críticas en contra de su compatriota Lionel Messi, defendió una vez más la actitud del futbolista portugués y pidió a la gente que cambie la imagen que tienen sobre él.

“Hay una cosa muy interesante que me gustaría contar. Y quiero contarlo para desmitificar esa imagen que algunos tienen sobre él“, dijo el periodista iniciando la charla con sus colegas.

Liberman relató que, incluso cuando las grabaciones ya habían finalizado, tuvo la oportunidad de quedarse conversando con Cristiano y este le preguntó si asistiría al Millennium Stadium, en Cardiff, para ver la final. El periodista respondió que sus planes eran volver a su país ya que no tenía entradas y que no estaba acreditado, pero el futbolista le tenía reservada una sorpresa.

“Me levanté el viernes por la mañana con un mensaje que decía ‘Tengo tus entradas’. Me parece que son cosas que lo marcan a él, no a mí (…) En todo caso, lo que hizo fue demostrarme por qué es lo que es. Porque no solo es un ganador adentro, afuera también lo es. Tiene una calidad de persona que me llamó mucho la atención“.

El reportero argentino también reveló que, antes de empezar con la entrevista, Cristiano le regaló una camiseta autografiada y con una dedicatoria a su hijo, Blas, con motivo de su cumpleaños.

“Ronaldo tuvo este gesto. Yo pongo el día anterior en Instagram que era el cumpleaños; el día que llegamos, el martes. Cuando yo voy a su encuentro (con Cristiano) viene con una bolsa blanca en la mano y se la da a Blas. Cuando abro la bolsa y saco la camiseta firmada decía: ‘muchas felicidades, Blas’. Yo no entendía, la verdad es que no lo podía creer“.

Las imágenes del emotivo encuentro fueron transmitidas en Fox Sports días después de la final de Cardiff.

En la intervención en el programa deportivo, Liberman también aprovechó para defender a Cristiano Ronaldo y lanzó un nuevo dardo a Lionel Messi, insinuando que le gustaría que este fuera más amigable con los medios.

“Yo me he encargado de decir: ‘muchachos, dejen de envidiar al tipo (Cristiano) porque es lindo; o porque tiene abdominales; o porque es más lindo que el nuestro (Messi). Digo, el nuestro es un recontracrack, pero él también lo es. ¿Nos da bronca porque se arregla el pelo? ¿Porque tiene facha? Me parece que eso es una miseria. Yo no me siento ni más patriota ni menos argentino por decir que Cristiano Ronaldo está a la par de Messi, como mínimo; eso es lo que digo nada más. Y ojalá pudiéramos escucharlo a Messi, al que casi no se le escucha la voz“.