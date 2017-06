Así se jugará la quinta jornada del Hexagonal Final de Concacaf

La Selección de México intentará dar otro paso en firme rumbo al Mundial de Rusia 2018 cuando se juegue la quinta fecha del hexagonal final de la Concacaf en el que Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, Honduras y Trinidad y Tobago buscarán acercarse al líder solitario.

Después de cuatro jornadas disputadas, casi todos los equipos ya probaron el sabor amargo de la derrota al menos una vez, excepto México que lidera la clasificación con 10 puntos.

“El Tri” recibirá a Honduras en el estadio Azteca, una selección a la que se le escaparon cinco de nueve puntos disputados. Los hondureños suman cuatro puntos e intentarán recuperar terreno en la capital mexicana.

“Será duro el partido porque México tiene una gran nómina”, reconoció Pinto quien también se mostró confiado y desafiante: “Nos gusta jugar en el Azteca, nos sentimos bien”.

Jueves 8 de junio

En otro de los duelos, Costa Rica recibirá en el estadio Nacional, a Panamá, de Hernán Darío Gómez. Los costarricenses acechan a México con siete unidades y los panameños le siguen con cinco.

