Municipal de da baja a su primer jugador

Municipal recién acaba de volver a de ser campeón tras cinco años y medio de sequía de títulos, pero los festejos quedaron a un lado y la directiva escarlata ya piensa en la próxima temporada y ha empezado a reestructurar su equipo.

Es por ello que el campeón nacional rescindirá el contrato del argentino Pablo “Chicho” Mingorance, uno de los titulares indiscutibles del técnico uruguayo Gustavo Machaín.

Mingorance jugó en 23 de los 26 partidos del Torneo Clausura y fue de los pilares para que los rojos ganaran la 30, estaba sorprendido y no se explicaba de la decisión de la dirigencia escarlata.

“Recién me acabo de enterar, que me rescinde el contrato, estoy destruido no lo puedo creer, pero así es el fútbol y ahora a esperar que pueda salir una buena oferta”, dijo Mingorance a Publinews.