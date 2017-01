El AC Milan consigue un anhelado fichaje de la Premier League

El AC Milan anunció en un comunicado oficial la cesión del delantero español Gerard Deulofeu, procedente del Everton, quien permanecerá en el equipo italiano hasta final de temporada.

El viernes, el cuadro rossonero había anunciado en su cuenta twitter la incorporación del jugador de 22 años, pero tuvo que borrar la publicación momentos después al confirmarse que no se había llegado a un acuerdo con su contraparte británica.

Este lunes, sin embargo, se oficializó el anuncio.

Deulofeu se formó en la cantera del Barcelona, donde tras no conseguir un lugar en el primer equipo, fue cedido al Everton y al Sevilla. en 2015 fue traspasado definitivamente al Everton.

Esta temporada, el español jugó 13 partidos con el equipo de Goodison Park, sin marcar ningún gol.

Además, ha sido una vez internacional con la selección española y su estilo de juego le permite desempeñarse tanto por la derecha como por la izquierda del campo.

Deulofeu completó su primer entrenamiento con el AC Milan y se estará disponible para afrontar los cuartos de final de la Copa Italia, contra la Juventus, el próximo 25 de enero.

First red&black training session for @gerardeulofeu! ⚽🔴⚫

Primo allenamento in rossonero per Gerard #Deulofeu! ⚽🔴⚫ pic.twitter.com/DM0LQRFyYt

— AC Milan (@acmilan) January 23, 2017