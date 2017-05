¡Arrivederci, Totti! El adiós a la leyenda de la Roma

Después de 25 años en el fútbol profesional, Francesco Totti vivió el domingo en el Olímpico su último partido con la Roma, su equipo de toda la vida, que pierde a un emblema eterno.

“Ya está. El momento ha llegado“, declaró “Il Capitano“, micrófono en mano y con lágrimas en los ojos, después de la victoria 3-2 ante el Génova, que permitió a los romanos ser subcampeones y clasificarse directamente para la fase de grupos de la próxima Champions League.

“Me quito esta camiseta por última vez, aunque no estoy preparado y no lo estaré nunca. Esta vez tengo miedo, no voy a tirar un penal. Esta vez os necesito“.