Equipos de Mánchester hacen generosa donación a víctimas de atentado

“Manchester United y Manchester City se han unido hoy para aportar 1 millón de libras” (1.15 millones de euros, 1.29 de dólares) al fondo de emergencia para las víctimas del atentado, anunciaron los clubes en un comunicado.

“La mitad roja y la mitad celeste de Manchester se han unido para apoyar la ciudad que ha sido su hogar durante más de 120 años“, añadieron.

“La esperanza de ambos clubes es que nuestro donativo alivie un poco los desafíos que afrontan los directamente afectados” y que “nuestra acción conjunta servirá de símbolo“, dijo en el comunicado Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City.

City and United combine to donate £1 million to We Love Manchester Emergency Fund. #ACityUnited https://t.co/dPWdZVfzND — Manchester City (@ManCity) May 25, 2017

La noticia del donativo se produce al día siguiente de que el Manchester United se coronara campeón de la Europa League y dedicase el triunfo a los fallecidos y heridos en el mortal ataque.

Algunos jugadores de ambos equipos hicieron, además, sus propios donativos.

Yaya Touré, el centrocampista marfileño del City, anunció el miércoles que aportó 100 mil libras, mientras que la fundación de Wayne Rooney, delantero y capitán del United, hizo una donación por la misma cantidad.

Such terrible news in Manchester. Thoughts and prayers with all those affected 🙏🏾 — Yaya Touré (@YayaToure) May 23, 2017